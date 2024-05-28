Trabzonspor'dan Pepe veda etti; gözler Onuachu'da

Süper Lig’i 64 puanla 3’üncü sırada tamamlayan Trabzonspor’da gözler yeni transferler ile ayrılacak isimlere çevrilirken, takımdan ayrılan ilk Nicolas Pepe oldu. Bordo mavililerde gözler golcü oyuncu Paul Onuachu ile ilgili gelişmelere çevrildi.

Trabzonspor’un sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ancak sakatlığı ve sonrasında Afrika Kupası’na katılmasından ötürü takımda çok fazla süre bulamayan Fildişi Sahilli oyuncusu Nicolas Pepe bordo-mavili takımdan ayrılan ilk isim oldu. Sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulunan Pepe, “Herkese günaydın, Bir sezonun sonuna geldik. Tüm destekleriniz için teşekkür ederim. Bir özel teşekkür ise başkanımız, beni buraya getiren yöneticimiz İbrahim Şahinkaya'ya, hocamız Abdullah Avcı'ya, teknik ekibe, sağlık ekibine ve tabii ki takım arkadaşlarıma. Sezonu üçüncülük ile tamamladık, kupa finaline ulaştık. Bu bende pişmanlıklar da bırakıyor. Tabii ki bir teşekkür de taraftarlarımıza. Bu kadar tutkulu taraftarı nadiren görmüştüm. Sıcak karşılamanız için teşekkür ediyorum. Milli takıma katılmak üzere ayrılıyorum. Yeni bir macera beni bekliyor. Son olarak... 1, 2, 3 Trabzon...!" ifadelerine yer verdi.

6 GOL, 4 ASİSTLE VEDA Nicolas Pepe Trabzonspor formasıyla 19’u Süper Lig 4’ü Türkiye Kupası olmak üzere çıktığı 23 maçta 6 gol 4 asist üretti. Süper Lig’de bin 123 dakika, Türkiye Kupası’nda 133 dakika süre alan Pepe toplam bin 256 dakika sahada kaldı. ONUACHU KARARI MERAKLA BEKLENİYOR Öte yandan Trabzonspor’un sezon başında İngiliz ekibi Southampton’dan 1 yıllığına kiralık olarak transfer ettiği Paul Onuachu’nun takımda kalıp kalmayacağı merak konusu. 21’i Süper Lig 4’ü Türkiye Kupası olmak üzere 25 maçta Trabzonspor forması giyinen Onuachu, bin 765 dakika süre aldı. Nijeryalı oyuncu, Süper Lig’de 15 gol 4 asist, Türkiye Kupası’nda 2 gol olmak üzere 17 gol 4 asist üretti. Sezonu Trabzonspor’un en golcü oyuncusu olarak tamamlayan tecrübeli futbolcu, performansıyla hem taraftarın hem de camianın büyük beğenisini kazandı. Bordo-mavili taraftarlar da golcü oyuncunun takımda kalması için yönetime sosyal medya aracılığıyla çok sayıda mesaj paylaşımı yaparken sık sık Trabzon’u ve Trabzonspor’u çok sevdiğini dile getiren oyuncunun da takımda kalmak istediği konuşuluyor.