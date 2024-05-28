Trabzonspor Genel Sekreteri Ertürk: İstanbul'da hızlı işleyen adalet, neden Trabzon'da işlememektedir?

Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Fenerbahçe ile oynanan maç sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle bazı bordo-mavili taraftarların şikayetlerinin üzerinden 2 aydan fazla süre geçmesine rağmen herhangi adli işlem yapılmamasına tepki gösterdi. Ertürk, "Adaletin her yerde aynı hızda ve aynı ilkelerle temsil edilmesi gerekmesine rağmen İstanbul’da olması gerektiği gibi hızlı işleyen adalet, neden Trabzon’da işlememektedir?” dedi.

Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Trabzon’da 17 Mart’ta Fenerbahçe ile oynanan maç sonrasında yaşanan olaylar sebebiyle bazı bordo-mavili taraftarların şikayetlerinin üzerinden 2 aydan fazla süre geçmesine rağmen halen daha dosyada herhangi bir işlem yapılmamasına tepki gösterdi. Ertürk Galatasaray-Fenerbahçe müsabakası sonrasında yaşanan hadiselere ilişkin 2 gün içinde 5 kişi hakkında adli işlemlere başlandığı ve 3 kişinin ifadeye çağrıldığını hatırlatarak, "Adaletin her yerde aynı hızda ve aynı ilkelerle temsil edilmesi gerekmesine rağmen İstanbul’da olması gerektiği gibi hızlı işleyen adalet, neden Trabzon’da işlememektedir?” dedi.

"HALEN DAHA DOSYADA HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMAMIŞ" Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması sonrası yaşanan olayların kamuoyunda elim hadise olarak değerlendirildiğini aktaran Ertürk "19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakası öncesi ve sonrasında yaşananlar kamuoyunca elim bir hadise olarak değerlendirilmiştir. Trabzonspor Kulübü olarak, özellikle 17 Mart tarihinde yaşanan hadiselerden sonra birçok kez çağrıda bulunmamıza rağmen halen daha soruşturma dosyasına ilişkin makul süre zarfı içerisinde herhangi bir işlem yapmayan kamu görevli ve yetkililerinin tutumu, sürecin bu noktaya gelmesinde olumsuz anlamda etkili olmuştur. 18 Mart tarihinde taraftarlarımızın; Fenerbahçeli futbolcular ve locada bulunan misafirler hakkında yapmış olduğu şikayetlerin üzerinden 2 aydan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen halen daha dosyada herhangi bir işlem yapılmamıştır” diye konuştu.