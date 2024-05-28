Trabzon'da akrabasını öldüren firari zanlı 17 gün sonra Edirne'de yakalandı
TRABZON'da kavga ettiği akrabası Özgür Bıyıklı'yı (29) pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra firar eden Engin Bıyıklı (33), 17 gün sonra Edirne'de saklandığı pansiyonda yakalandı.
TRABZON'da kavga ettiği akrabası Özgür Bıyıklı'yı (29) pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra firar eden Engin Bıyıklı (33), 17 gün sonra Edirne'de saklandığı pansiyonda yakalandı.
Olay, 12 Mayıs'ta Akçaabat ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki market önünde karşılaşan Özgür Bıyıklı ile akrabası Engin Bıyıklı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce çevredekiler araya girmeye çalıştı. Bu sırada Engin Bıyıklı, park halindeki otomobilinin arka koltuğundan aldığı pompalı tüfekle akrabasına ateş açtı. Saçmalardan birinin başına isabet ettiği Özgür Bıyıklı kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli aracıyla bölgeden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bıyıklı'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Özgür Bıyıklı, ilçede toprağa verilirken, silahlı kavga anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
CİNAYET FİRARİSİ EDİRNE'DE YAKALANDI
Akçaabat Sulh Ceza Hakimliğince yürütülen soruşturma kapsamında 'kasten öldürme' suçundan hakkında arama kaydı çıkarılan Engin Bıyıklı'nın Edirne'de kent merkezinde bir pansiyonda Kimlik Bildirim Sistemine (KBS) giriş yapılmadan kaldığı tespit edildi. Harekete geçen polis ekipleri tarafından pansiyona yapılan baskında firari zanlı, olaydan 17 gün sonra yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgu işlemleri için Trabzon'a götürüldü.
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