Trabzon'da akrabasını öldüren firari zanlı 17 gün sonra Edirne'de yakalandı

TRABZON'da kavga ettiği akrabası Özgür Bıyıklı'yı (29) pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra firar eden Engin Bıyıklı (33), 17 gün sonra Edirne'de saklandığı pansiyonda yakalandı.

Olay, 12 Mayıs'ta Akçaabat ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki market önünde karşılaşan Özgür Bıyıklı ile akrabası Engin Bıyıklı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce çevredekiler araya girmeye çalıştı. Bu sırada Engin Bıyıklı, park halindeki otomobilinin arka koltuğundan aldığı pompalı tüfekle akrabasına ateş açtı. Saçmalardan birinin başına isabet ettiği Özgür Bıyıklı kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli aracıyla bölgeden kaçtı.