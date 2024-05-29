Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Ogün Samast, İstanbul'daki duruşmaya Trabzon'dan katıldı

        AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 2007'de silahla vurarak öldüren Ogün Samast, tahliyesinin ardından hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya SEGBİS üzerinden katılmak için Trabzon Adliyesi'ne geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 10:23 Güncelleme: 29.05.2024 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ogün Samast, İstanbul'daki duruşmaya Trabzon'dan katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 2007'de silahla vurarak öldüren Ogün Samast, tahliyesinin ardından hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya SEGBİS üzerinden katılmak için Trabzon Adliyesi'ne geldi.

        Hrant Dink suikastinin tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezaevi’nden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım 2023'te tahliye edildi. Tahliyesinin ardından Samast hakkında ‘Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanarak 17 Kasım'da iddianame düzenlendi. İddianamede, Ogün Samast'ın 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Dosya daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi.

        Ogün Samast, İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya SEGBİS üzerinden katılmak için Trabzon Adliyesi'ne geldi. Siyah takım elbise giyinerek, adliyeye erken gelen Samast, duruşma için 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi salonuna geçti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        Parçalanmış cesette korkunç detay! Kesik baş kovada mı?
        Parçalanmış cesette korkunç detay! Kesik baş kovada mı?
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        İstanbul'da her 6 haneden 1'i emekli
        İstanbul'da her 6 haneden 1'i emekli
        En zengin ünlü kadınlar
        En zengin ünlü kadınlar
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Kangal köpeği üretimi yüzde 50 düştü
        Kangal köpeği üretimi yüzde 50 düştü
        Alex de Souza Antalya'da
        Alex de Souza Antalya'da
        Yeğeninin düğününe gitmişti! Bir anda ahırdan çıktı!
        Yeğeninin düğününe gitmişti! Bir anda ahırdan çıktı!
        "Aç kaldım" deyip kendini kesti! Üzerine 6 araç çıktı!
        "Aç kaldım" deyip kendini kesti! Üzerine 6 araç çıktı!
        3 çocuk babasına sokakta kurşun yağmuru!
        3 çocuk babasına sokakta kurşun yağmuru!
        Cinnet getiren genç, anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!
        Cinnet getiren genç, anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!
        Zeliha'nın ölümünde serbest kalan sürücü tam kusurlu çıktı!
        Zeliha'nın ölümünde serbest kalan sürücü tam kusurlu çıktı!
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Kuzey Kore, Güney Kore'nin sınır şehirlerine balonlarla çöp gönderdi
        Kuzey Kore, Güney Kore'nin sınır şehirlerine balonlarla çöp gönderdi
        İki ABD'li milyarder, denizaltıyla Titanik enkazına yolculuk planlıyor
        İki ABD'li milyarder, denizaltıyla Titanik enkazına yolculuk planlıyor
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"

        Benzer Haberler

        Trabzon'da akrabasını öldüren firari zanlı 17 gün sonra Edirne'de yakalandı
        Trabzon'da akrabasını öldüren firari zanlı 17 gün sonra Edirne'de yakalandı
        Trabzon'da tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı Edirne'de yakalandı...
        Trabzon'da tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı Edirne'de yakalandı...
        Trabzon'da "Tüm Çocuklar Masumdur Şiir Yarışması"nın sonuçları açıklandı
        Trabzon'da "Tüm Çocuklar Masumdur Şiir Yarışması"nın sonuçları açıklandı
        Trabzon'da üvey kardeşi ve yengesini öldüren sanığın yargılanmasına devam e...
        Trabzon'da üvey kardeşi ve yengesini öldüren sanığın yargılanmasına devam e...
        Trabzon'da 10 kalkan denize bırakıldı
        Trabzon'da 10 kalkan denize bırakıldı
        Trabzon'da "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi
        Trabzon'da "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi