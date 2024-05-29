Akrabasını öldüren şüpheli, çelik yelekle adliyeye sevk edildi

TRABZON'da kavga ettiği akrabası Özgür Bıyıklı'yı (29) pompalı tüfekle vurarak öldürüp, 17 gün sonra Edirne'de saklandığı pansiyonda yakalanan Engin Bıyıklı (33), önlem amacıyla çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

Olay, 12 Mayıs'ta Akçaabat ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki market önünde karşılaşan Özgür Bıyıklı ile akrabası Engin Bıyıklı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce çevredekiler araya girmeye çalıştı. Bu sırada Engin Bıyıklı, park halindeki otomobilinin arka koltuğundan aldığı pompalı tüfekle Özgür Bıyıklı’ya ateş açtı. Saçmalardan birinin başına isabet ettiği Özgür Bıyıklı, hayatını kaybetti, şüpheli ise aracıyla kaçtı. Özgür Bıyıklı, ilçede toprağa verilirken, silahlı kavga anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.