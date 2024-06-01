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        Yaylada takla atan kamyonetin sürücüsü öldü

        TRABZON'un Köprübaşı ilçesine bağlı Sulak yaylasında takla atan kamyonetin sürücüsü İsmet Demiray (54), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 15:34 Güncelleme: 01.06.2024 - 15:40
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        Yaylada takla atan kamyonetin sürücüsü öldü
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        TRABZON’un Köprübaşı ilçesine bağlı Sulak yaylasında takla atan kamyonetin sürücüsü İsmet Demiray (54), hayatını kaybetti.

        Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Sulak yaylasında meydana geldi. İsmet Demiray’ın kontrolünü yitirdiği 61 ACT 168 plakalı kamyonet takla attı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İsmet Demirbay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Demiray’ın cenazesi savcılık incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Sürmene Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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