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        Kılıçdaroğlu, Trabzon'da cenaze törenine katıldı

        CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Düzyurt Mahalle Temsilcisi Osman Küçükosman'ın vefat eden annesi Fethiye Küçükosman'ın (90) cenazesine katılmak için geldiği Trabzon'da, Ortahisar Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Ahmet Kaya'ya başarılar diledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 18:19 Güncelleme: 01.06.2024 - 18:20
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        Kılıçdaroğlu, Trabzon'da cenaze törenine katıldı
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        CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Düzyurt Mahalle Temsilcisi Osman Küçükosman'ın vefat eden annesi Fethiye Küçükosman'ın (90) cenazesine katılmak için geldiği Trabzon'da, Ortahisar Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Ahmet Kaya'ya başarılar diledi. Ardından cenaze törenine katılan Kılıçdaroğlu, Küçükosman ailesine taziyelerini sundu.

        CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Düzyurt Mahalle Temsilcisi Osman Küçükosman'ın vefat eden annesi Fethiye Küçükosman'ın cenaze törenine katılmak için Trabzon'a geldi. Cenaze töreni öncesi Ortahisar Belediyesi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Ahmet Kaya'ya başarılar diledi. Başkan Kaya'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu, Boztepe Seyir Terası ile Trabzon Akvaryumu ve Kuş Parkı’nı gezdi.

        CENAZE TÖRENİNE KATILDI

        Trabzon'da uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı dün hayatını kaybeden, CHP Trabzon Düzyurt Mahalle Temsilcisi Osman Küçükosman’ın annesi Fethiye Küçükosman için Düzyurt Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Kemal Kılıçdaroğlu, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze törenine katılan Kılıçdaroğlu, aileye taziyelerini sundu. Fethiye Küçükosman’ın cenazesi, Düzyurt Merkez Camisi'nde, ikindi vakti kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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