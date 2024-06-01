Kılıçdaroğlu, Trabzon'da cenaze törenine katıldı

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Düzyurt Mahalle Temsilcisi Osman Küçükosman'ın vefat eden annesi Fethiye Küçükosman'ın (90) cenazesine katılmak için geldiği Trabzon'da, Ortahisar Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Ahmet Kaya'ya başarılar diledi. Ardından cenaze törenine katılan Kılıçdaroğlu, Küçükosman ailesine taziyelerini sundu.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Düzyurt Mahalle Temsilcisi Osman Küçükosman'ın vefat eden annesi Fethiye Küçükosman'ın cenaze törenine katılmak için Trabzon'a geldi. Cenaze töreni öncesi Ortahisar Belediyesi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Ahmet Kaya'ya başarılar diledi. Başkan Kaya'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu, Boztepe Seyir Terası ile Trabzon Akvaryumu ve Kuş Parkı’nı gezdi.