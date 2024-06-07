Fındıkta istilacı böcekle mücadele için 10 bin 'samuray arı' salındı
KARADENİZ'de fındık bahçelerinde yapraklarını yiyip suyunu emdiği bitkilerin kökünü kurutan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü için başlatılan biyolojik mücadelede, laboratuvar ortamında çoğaltılan 10 bin 'samuray arı', Trabzon'da ilçelerde eş zamanlı olarak doğaya salındı.
KARADENİZ'de fındık bahçelerinde yapraklarını yiyip suyunu emdiği bitkilerin kökünü kurutan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü için başlatılan biyolojik mücadelede, laboratuvar ortamında çoğaltılan 10 bin ‘samuray arı’, Trabzon’da ilçelerde eş zamanlı olarak doğaya salındı. Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta verim ve kalite kaybına yol açan, fındık başta olmak üzere bahçelerde yapraklarını yiyip, suyunu emdiği bitkilerin kökünü de kurutan kahverengi kokarca adlı istilacı böceğe karşı mücadele sürüyor. Fındığın yanı sıra meyve ve sebze bahçelerinde de ürünlere zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın laboratuvarlarında üretilen 10 bin samuray arısı, Trabzon Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan ve İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan’ın da katıldığı törenle eş zamanlı olarak ilçelerde doğaya salındı. Samuray arılarının, 2 yıl içinde üreyip çoğalmaları ve doğal dengeyi normale çevirmeleri bekleniyor.
‘TÜRK MÜHENDİSLERİ ÇAĞIMIZA DAMGA VURMUŞTUR’
Trabzon Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, törende yaptığı konuşmada, Karadeniz Araştırma Enstitüsü'nde 1 yılda 150 bin samuray arısının üretildiğini belirterek, "Türk mühendisleri çağımıza damga vurmuştur. Bileşiminden milli savunmasına, tarımından genetiğine kadar inanılmaz bir başarının eseridir. İtalya'da 12 laboratuvarın 120 bin samuray arısına karşılık bizim Karadeniz Araştırma Enstitüsü, 1 yılda 150 bin samuray arısını tek başına üretmiştir. İnşallah önümüzdeki yıllarda diğer araştırma enstitüleri de bu konuda yatırımlar yapıp laboratuvarlarında samuray arısı üreteceklerdir. İlk salınımını 2023’te Artvin'de 26 bin olarak gerçekleştirdik. Bu yıl ise Türkiye genelinde 150 bin, ilimizde ise bugün eş zamanlı 10 bin samuray arı salınımını gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaplan, kahverengi kokarca ile en büyük mücadelenin biyolojik mücadele olduğunu ifade ederek, "Bilindiği üzere kahverengi kokarca, yumurta kümesinin içerisine samuray arısının yumurtaları bırakılıp ve çıkan liflerin kahverengi kokarcanın yavrularıyla larvalarıyla beslenip kahverengi kokarcanın çıkışını engellemekte ve sonuçta da kahverengi kokarca mücadele etkin en önemli silahı olmaktadır. Samuray arısının yanında elbette kimyasal mücadelede de yapacağız. Karadeniz Araştırma Enstitüsü'nün inanılmaz bir mutfak hikayesi var. Arkadaşlarımız gece gündüz uyumadan, cumartesi pazar nöbet tutarak, yeri geldi kendi ekonomilerini de işin içine katarak bu mücadeleyi verdiler. Karadeniz Araştırma Enstitüsü'ne ve bakanlığımıza teşekkür ediyorum" dedi.
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