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        Prof. Dr. Özlü'den 'A (H5N2)' açıklaması: Anormal durum görmüyorum

        SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 13:58 Güncelleme: 07.06.2024 - 14:00
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        Prof. Dr. Özlü'den 'A (H5N2)' açıklaması: Anormal durum görmüyorum
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        SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), Meksika'da ilk insan ölümü doğrulanan kuş gribinin bir alt türü olan A(H5N2) virüsüne ilişkin “Vakayla ilgili ayrıntılar, özellikle temaslılarla ilgili yapılan takipler, henüz daha sonuçlanmış değil. İlk sonuçlanan raporlarda temaslılarda benzer bir virüsün varlığına dair testler negatif çıkmış. Dolayısıyla insandan insana bulaştığına dair bir bilgi yok. Gripten korunmak için ne yapmamız gerekiyorsa onları yapmamız gerekiyor. Anormal bir durum görmüyorum” dedi.

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Meksika’da A(H5N2) kuş gribi kaynaklı ilk insan ölümünün doğrulandığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs sonrası gündemde yer edinip, endişe yaratan vakayı değerlendirdi, benzer bir virüsün varlığına dair testlerin negatif çıktığını söyledi. Meksika'da insanda ilk A tipi bir grip virüsüne bağlı H5N2 ölüm vakası görüldüğünü belirten Prof. Dr. Özlü, “Aslında hasta yaklaşık 3 haftadır yatalak vaziyette. Hastada grip şikayetleri, semptomları başlıyor. Alınan örnekler inceleniyor. Öncelikle A grubu bir grip virüsü olduğu saptanıyor. Daha sonra diğer analizler yapılıyor ve bunun H5N2 dediğimiz bir kuş gribi türü A virüsü olduğu anlaşılıyor. İlginç olan daha önce bu ‘H5N2’ ye bağlı bir insan gribinin bildirilmemiş olması. Bu tabii dikkat çekiyor. Hasta üzerinde yapılan araştırmalarda aslında bu hastanın kuş ya da kümes hayvanlarıyla temasının olmadığı rapor edilmiş. Yani kaynağı bilinmiyor. Bu virüsün, hastaya nasıl bulaştığı bilinmiyor. Hasta maalesef hastaneye yatırıldığı gün de ölüyor. Dolayısıyla bu daha da bir önem kazandı, böyle olunca. 24 Nisan'da ilk kez bu analizler yapılıyor. 22 Mayıs'ta da aslında virüsün H5N2 olduğu ortaya çıktı. Aslında kuş gribi bizim bildiğimiz bir vaka. Zaman zaman kuşlar arasında, kümes hayvanları arasında salgınlar görülüyor. Bazen de insanlarda vakalar bildirilmiş ama bu H5N2, ilk vaka” dedi.

        ‘VİRÜSÜN VARLIĞINA DAİR TESTLER NEGATİF ÇIKMIŞ’

        Vakanın insandan insana bulaştığına dair veri olmadığını kaydeden Prof. Dr. Özlü, “Şunu hemen başta söyleyeyim ki bu vakayla ilgili ayrıntılar, yani özellikle temaslılarla ilgili yapılan takipler henüz daha sonuçlanmış değil. İlk sonuçlanan raporlarda temaslılarda benzer bir virüsün varlığına dair testler negatif çıkmış. Dolayısıyla insandan insana bulaştığına dair bir bilgi yok. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de zaten bunun toplum için bir tehdit oluşturmadığını, bir risk oluşturmadığını söylüyor. Buna dikkat çekmek isterim. Ama sonuç itibarıyla A grubu kuş griplerinin hayvanlardan insanlara, insanlardan insanlara potansiyel olarak bulaşma riskinin olduğunu biliyoruz. O açıdan bu kuş hareketleriyle, göçleriyle taşınabilir” diye konuştu.

        ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

        Prof. Dr. Özlü, “Kümes hayvanları arasında yayılabilir. Oradan da kuşlarla, kümes hayvanlarıyla uğraşan insanlara bulaşabilir. Böyle bir olasılık her zaman söz konusu. Toplum içinde bir risk olmadığını şu an itibarıyla söyleyebilirim. Sadece ilk vaka olması bu türün H5N2 açısından ilgi çeken bir durum. Genel itibariyle hastalığın belirtileri, grip belirtileri. Yani ona benzer ateş, boğaz ağrısı, halsizliği, kırgınlık, kas ağrıları, baş ağrısı, öksürük gibi semptomlar, aynı yani farklı bir semptom yok. Alınması gereken tedbirlere gelince de gripten korunmak için ne yapmamız gerekiyorsa onları yapmamız gerekiyor. Anormal bir durum görmüyorum” ifadelerini kullandı.

        A (H5N2) NEDİR

        H5N2, Influenzavirus A türünün bir alt türüdür. Alt tip, tavuklar, ördekler, hindiler, şahinler ve devekuşları dahil olmak üzere çok çeşitli kuşları enfekte eder. Etkilenen kuşlar genellikle hasta görünmüyor ve kuş gribi viral alt tipleri nedeniyle hastalık genellikle hafif seyrediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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