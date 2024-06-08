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        Bakan Uraloğlu: Trabzon Şehir Hastanemizi 2025 yılı bitmeden hizmete girmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz

        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapım çalışmaları devam eden Trabzon Şehir Hastanesi'ne ilişkin "Trabzon Şehir Hastanesi tamamlandığında; Karadeniz Bölgesi'nin en önemli sağlık merkezlerinden biri olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 12:46 Güncelleme: 08.06.2024 - 12:50
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        Bakan Uraloğlu: Trabzon Şehir Hastanemizi 2025 yılı bitmeden hizmete girmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz
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        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapım çalışmaları devam eden Trabzon Şehir Hastanesi’ne ilişkin “Trabzon Şehir Hastanesi tamamlandığında; Karadeniz Bölgesi’nin en önemli sağlık merkezlerinden biri olacak. Şehir hastanemizi 2025 yılı bitmeden hizmete girmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon’da deniz dolgusu üzerine inşası süren Trabzon Şehir Hastanesi şantiyesinde incelemelerde bulundu ve çalışmalara dair yetkililerden bilgi aldı. Hastane inşaatı ziyaretinde Bakan Uraloğlu’na; Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Trabzon Sağlık İl Müdürü Hakan Usta ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri eşlik etti.

        Bakan Uraloğlu, Akyazı Stadyumu’nun yanında Türkiye’nin ve dünyanın en modern hastanelerinden birini inşa ettiklerini söyledi. Türkiye’nin dört bir tarafındaki örnek şehir hastanelerinden, en güzellerinden birinin şu anda Trabzon’da yapıldığını belirten Uraloğlu, “280 bin metrekarelik alanda kurulan Trabzon Şehir Hastanemiz; ilimizin sağlık altyapısının gücüne güç katacak bir proje. 900 yatak kapasitesiyle hastanemizde; yanık tedavi ünitesi, nükleer tıp ünitesi, radyoterapi alanı, diyabet ünitesi, kan transfüzyon merkezi, uyku laboratuvarı ve genetik laboratuvar gibi önemli sağlık kompleksleri de yer alacak. Trabzon Şehir Hastanesi tamamlandığında; Karadeniz Bölgesi’nin en önemli sağlık merkezlerinden biri olacak. Bu noktada böyle önemli bir sağlık kompleksinin bağlantı yollarını inşa etmekten de ayrı bir gurur duyuyoruz. Bu kapsamda şehir hastanemize ulaşımı hızlandırmak için hafif raylı sistem projesini de hayata geçirdik, biliyorsunuz. Şehir hastanemizi 2025 yılı bitmeden hizmete girmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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