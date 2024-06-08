Bakan Uraloğlu: Trabzon Şehir Hastanemizi 2025 yılı bitmeden hizmete girmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz (2)

BAKANURALOĞLU, TRABZON HAVALİMANI'NDA AÇIKLAMA YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon’da yapımı süren Güney Çevre Yolu şantiyesinde incelemelerde bulundu ve çalışmalara dair yetkililerden bilgi aldı. Bakan Uraloğlu, daha sonra, Trabzon Havalimanı'nda süren ek hizmet binası onarım yenileme, dış hatlar gelen yolcu binası, CIP binası, ısı merkezi binası, dış hatlar giden yolcu onarım yenileme ve iç hatlar giden yolcu ilave körük, onarım ve yapım işlerini yerinde inceledi. Yenilenen Dış Hatlar Gelen Yolcu Terminali önünde açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "Bildiğiniz üzere Akyazı Stadyumu'nun yanında Türkiye'nin ve dünyanın en modern hastanelerinden birini inşa ediyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafındaki örnek şehir hastanelerinden, en güzellerinden bir tanesi şu anda Trabzon'da yükseliyor. 280 bin metrekarelik alanda kurulan Trabzon Şehir Hastanemiz, ilimizin sağlık altyapısının gücüne güç katacak bir proje. 900 yatak kapasitesiyle hastanemizde; yanık tedavi ünitesi, nükleer tıp ünitesi, radyoterapi alanı, diyabet ünitesi, kan transfüzyon merkezi, uyku laboratuvarı ve genetik laboratuvar gibi önemli sağlık kompleksleri de yer alacak. Trabzon Şehir Hastanesi tamamlandığında, Karadeniz Bölgesi'nin en önemli sağlık merkezlerinden biri olacak" dedi.

'YAZ AYLARINDA TURİZMLE YOĞUNLAŞAN TRAFİK RAHATLAMIŞ OLACAK' Bakan Uraloğlu, önemli bir sağlık kompleksinin bağlantı yollarını inşa etmekten ayrı gurur duyduklarını kaydederek, "Bu kapsamda şehir hastanemize ulaşımı hızlandırmak için hafif raylı sistem projesini de hayata geçirdik, biliyorsunuz. 24 Nisan'da Trabzon Büyükşehir Belediyemizle bir araya gelerek 'Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi' protokolünü imzaladık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü eliyle bu projenin yapımını biz üstlendik. Trabzon'umuza, Akçaabat'tan Yomra merkeze ulaşan; Şehir Hastanesi, Akyazı Stadyumu, meydan, üniversite, otogar ve havalimanı gibi 56 istasyon içeren kent içi raylı sistemi kazandıracağız. Yaklaşık 32 kilometre olan proje genel itibarıyla 824 bin kişinin yaşadığı şehrimizde özellikle Akçaabat, Yomra ve Ortahisar ölçeğimizde 500 bin nüfusun yaşadığı, sirkülasyonun en yoğun olduğu alana hizmet edecek. Özellikle yaz aylarında turizmin artmasıyla yoğunlaşan trafik rahatlamış olacak. Çalışmaları devam eden uygulama projelerinin tamamlanmasının ardından da en kısa sürede ihale etmeyi ve yapım çalışmalarına başlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

'GÜNEY ÇEVRE YOLU'NDA KAZI-DOLGU ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR' Güney Çevre Yolu'ndaki son durumu da anlatan Uraloğlu, şunları söyledi: "31 metre genişliğinde, 2x3 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ettiğimiz Güney Çevre yolumuzun toplam uzunluğu 43,8 kilometredir. Akçaabat ilçesi Mersin Mahallesi'nden başlayarak, Ortahisar ve Yomra ilçelerinde şehrin güneyinden devam ederek Arsin ilçesinden tekrar Karadeniz Sahil Yolu'na bağlanacak yolumuz sayesinde transit trafik; şehir içi trafiğinden ayrılmış olacak. Böylece hem kent içi hem de kent geçişinde ulusal ve uluslararası trafik rahatlayacak. Şu anda yapımı devam eden 16,5 km uzunluğundaki 1'inci kesim Akçakale’den ayrılıp, mevcut sahil yolunun güneyinden geçerek Sera Gölü Kavşağı'nda son buluyor. Sera Gölü Kavşağı'ndan Karadeniz Sahil Yolu'nun Yıldızlı Yonca Kavşağı'na ve Kanuni Bulvarı'na bağlanacak şekilde inşa ediliyor. Bu kesimde toplam uzunluğu 14,4 km olan 7 adet çift tüp tünel ve 968 metre uzunluğunda 7 adet viyadük bulunuyor. Proje kapsamında şu anda Mersin Kavşağı'ndaki kazı-dolgu çalışmalarımız devam ediyor."

'SARP SINIR KAPISI'NA GİDEN AĞIR TRANSİT TRAFİK BİRBİRİNDEN AYRILACAK' Proje kapsamında yer alacak tünellerdeki çalışmalarından da bahseden Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti: "Tünellerde kazı destekleme çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar devam ederken bir yandan da kamulaştırma işlemlerimiz de sürüyor. Projeyle; Karadeniz Sahil Yolu’nun Akçaabat-Arsin arasında kalan kesiminde şehir içi ve özellikle Sarp Sınır Kapısı’na giden ağır transit trafik birbirinden ayrılacak. Ulusal ve uluslararası trafiğin çevre yolu üzerinden hızlı ve kesintisiz ulaşımını tesis ederek, sahil kesimindeki yoğunluğun rahatlatılmasıyla kentte her yöne maksimum trafik erişilebilirliği sağlayacağız. Araçların egzoz emisyonunu da azaltarak şehir geçişindeki hava kirliliğinin önüne geçeceğiz. Ayrıca, Trabzon'un sanayi, ticaret ve turizm faaliyetlerini artıracak projeyle bölgenin kalkınmasına katkı sunacağız."

TRABZON HAVALİMANI'NDA 3,5 MİLYON YOLCUYA HİZMET Trabzon Havalimanı'nın Türkiye'nin en yoğun havalimanlarından biri olduğuna dikkati çeken Bakan Uraloğlu, mevcut havalimanının, 2023'te iç ve dış hatlarda yaklaşık 3,5 milyon yolcuya hizmet sunarak ülke havalimanları arasında 9'uncu sırada yer aldığını söyledi. Bakan Uraloğlu, "Havalimanımızdan şu anda 19 farklı şirketle 11 ülkede 20 farklı noktaya dış hatlardan, 4 farklı şirketle 8 farklı lokasyona da iç hatlardan ulaşım sağlanıyor. Ve bildiğiniz üzere Trabzon ve Suudi Arabistan arasında direkt uçuşları da başlattık. Yaz dönemi boyunca gerçekleşecek uçuşlarda Trabzon'dan direkt uçuşla hem Cidde'ye hem de Riyad'a seyahat mümkün oldu. 2024 yılı yaz sezonunda Trabzon'dan Suudi Arabistan'a Türk Hava Yolları, Flynas ve Flyadeal şirketleri tarafından toplam 817 adet uçuş planlanıyor. Bu seferler ile hem Trabzon turizmi ve ekonomisi gelişecek hem de hac ibadeti ve umre seyahatlerini gerçekleştirecek vatandaşlarımız için de büyük bir kolaylık oldu" ifadelerini kullandı.