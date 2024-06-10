Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Damattan geline 'tantuni' sürprizi

        TRABZON'da Sümeyye Çelik ile evlenen şef Yakup Öztürk, düğünde pasta yerine piste getirilen seyyar tezgahta tantuni yapıp geline yedirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 14:47 Güncelleme: 10.06.2024 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Damattan geline 'tantuni' sürprizi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRABZON'da Sümeyye Çelik ile evlenen şef Yakup Öztürk, düğünde pasta yerine piste getirilen seyyar tezgahta tantuni yapıp geline yedirdi. O anlar, sosyal medyada ilgi gördü.

        Kentte bir restoranda şef olarak çalışan Yakup Öztürk ve nişanlısı Sümeyye Çelik, Yomra ilçesindeki Kültür Merkezi'nde dünyaevine girdi. Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın kıydığı nikahın ardından çift, ilk dansını yaptı. Bu sırada damat Yakup Öztürk'ün arkadaşları oyun pistine, pasta yerine, üzerinde Trabzonspor forması da olan seyyar tantuni arabasıyla geldi. Dansı bırakan ve ceketini çıkarıp kollarını sıvayan damat, önlük giyip tantuni hazırladı. Öztürk, pişirdiği tantuniyi dürüm yapıp geline ikram etti. Hem gelinin hem de düğüne katılan misafirlerin şaşırdığı belirtilen tantunili sürpriz anları, kameralara da yansıdı. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca ilgi çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        YKS'de yapay zekalı kopya
        YKS'de yapay zekalı kopya
        Ablasını rahatsız edeni bıçaklayarak öldürdü!
        Ablasını rahatsız edeni bıçaklayarak öldürdü!
        6 Şubat depreminden 8 ay önce yapılmıştı: 42 kişiye mezar olan sitenin yıkılma sebebi belli oldu
        6 Şubat depreminden 8 ay önce yapılmıştı: 42 kişiye mezar olan sitenin yıkılma sebebi belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği yoğun
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği yoğun
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        Çuval cinayetinde zanlılar iş paylaşımı yapmış!
        Çuval cinayetinde zanlılar iş paylaşımı yapmış!
        Uyarıcı madde içerek doğurduğu bebeğini öldürdü!
        Uyarıcı madde içerek doğurduğu bebeğini öldürdü!
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        Stoperlere vize yok!
        Stoperlere vize yok!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Paulista için geri sayım!
        Paulista için geri sayım!

        Benzer Haberler

        Trabzon'da kan bağışında bulunacak ilk 500 kişiye Trabzonspor forması hediy...
        Trabzon'da kan bağışında bulunacak ilk 500 kişiye Trabzonspor forması hediy...
        Trabzon Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik yaz kurslarına kayıtla...
        Trabzon Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik yaz kurslarına kayıtla...
        Bakan Uraloğlu, Trabzon'da Cumhur İttifakı Belediye Başkanları Toplantısı'n...
        Bakan Uraloğlu, Trabzon'da Cumhur İttifakı Belediye Başkanları Toplantısı'n...
        Trabzon'da "14. Uluslararası Sanat Günleri" sona erdi
        Trabzon'da "14. Uluslararası Sanat Günleri" sona erdi
        Trabzon'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Trabzon'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kaşüstü Mahallesi'nde kavşak düzenlemesi yapı...
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kaşüstü Mahallesi'nde kavşak düzenlemesi yapı...