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        Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya 2 ödül

        TRABZON Gazeteciler Cemiyeti tarafından (TGC) düzenlenen '2023 Yılının Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda ödüller, sahiplerini buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 23:08 Güncelleme: 10.06.2024 - 23:10
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        Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya 2 ödül
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        TRABZON Gazeteciler Cemiyeti tarafından (TGC) düzenlenen '2023 Yılının Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda ödüller, sahiplerini buldu. Demirören Haber Ajansı

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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