Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya 2 ödül
TRABZON Gazeteciler Cemiyeti tarafından (TGC) düzenlenen '2023 Yılının Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda ödüller, sahiplerini buldu.
TRABZON Gazeteciler Cemiyeti tarafından (TGC) düzenlenen '2023 Yılının Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda ödüller, sahiplerini buldu. Demirören Haber Ajansı
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.