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        Ogün Samast, 4'üncü kez adliyede

        AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 2007'de silahla vurarak öldüren Ogün Samast, tahliyesinin ardından, hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 4 duruşmasına SEGBİS ile katılmak için Trabzon Adliyesi'ne geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 10:59 Güncelleme: 12.06.2024 - 11:05
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        Ogün Samast, 4'üncü kez adliyede
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        AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 2007'de silahla vurarak öldüren Ogün Samast, tahliyesinin ardından, hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 4 duruşmasına SEGBİS ile katılmak için Trabzon Adliyesi'ne geldi.

        Hrant Dink suikastinin tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezaevi’nden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım 2023'te tahliye edildi. Tahliyesinin ardından Samast hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, 17 Kasım'da iddianame düzenlendi. İddianamede, Ogün Samast'ın 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Dosya, daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de arasında olduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi. Ogün Samast, İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 4'üncü duruşmasına SEGBİS ile katılmak için Trabzon Adliyesi'ne geldi. Siyah takım elbise giyip, arkadaşlarıyla adliyeye gelen Samast, duruşma için 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi salonuna geçti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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