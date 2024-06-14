Nwakaeme yeniden Trabzonspor'da

Trabzonspor, eski oyuncusu Anthony Nwakaeme’yi yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, yeni sezonun ilk transferini duyurdu. Trabzonspor’un şampiyon olduğu 2021-22 sezonu sonunda takımdan ayrılan ve Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha ile anlaşan 35 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme, 3 yıl aradan sonra yeniden bordo-mavili takıma geri döndü. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan bugün düzenlenen forma lansman toplantısında Nijeryalı oyuncu ile ilgili son gelişmeleri aktarmış ve anlaşmaya yakın olduklarını ifade etmişti. Akşam saatlerinde Trabzonspor Kulübü’nün sosyal medya hesabından önce ‘beyin’ emojisi paylaşımı geldi. Ardından Anthony Nwakaeme’nin transferinin açıklandığı videolu mesajı yayınlandı. 3 yıl aradan sonra yeniden Trabzonspor’a dönecek olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Nwakaeme şu ifadelere yer verdi:

“Merhaba, Nwakaeme burada. Bu fırsatla birlikte başkan Ertuğrul Doğan’a, Nevzat Kaya beye ve şampiyon hoca Abdullah Avcı’ya bana ulaşmaları ve gelecek sezon Trabzonspor için tasarladıkları büyük planını benimle paylaştıkları için çok teşekkür etmek istiyorum. Ve ayrıca büyük teşekkürlerimi de benim ‘Aile’ olarak nitelendirdiğim Trabzonspor taraftarlarına göndermek istiyorum. Çünkü hep benimle oldunuz. Benden hiç vazgeçmediniz. Sosyal medyadaki bütün mesajlarınızı görüyorum ve her birinize desteğiniz için tek tek teşekkür ediyorum. Nwakaeme geliyor; Bize Her Yer Trabzon.”