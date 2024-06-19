Trabzon'da düğün salonu alev alev yandı

TRABZON'un Dernekpazarı ilçesinde düğün salonunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında düğün salonu ve bitişiğindeki pansiyonda hasar oluştu.

İlçeye bağlı Merkez Mahallesi Dursun Ali Kurt Caddesi'ndeki Erol Kumaş'a ait yaklaşık 500 kişilik düğün salonunda akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Düğün salonunun ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki bir pansiyonun çatısına da sıçradı. Pansiyon ve boş düğün salonunda çalışanlar kendileri dışarı atarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonrası yangın söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen düğün salonu ve pansiyonun çatısında hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.