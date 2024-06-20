Kaçan kurbanlık keçinin gümüşçüye girme anı kamerada

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde, kesime götürülerken sahibinin kullandığı kamyonetin kasasından atlayıp kaçan keçi, ilçenin Kemerkaya Mahallesi’nde Hülya Çelik’e ait gümüşçü dükkanına girdi. Sahibini peşinden koşturan keçi, boynuzuyla kırdığı cam kapıdan gümüşçüye girme anları, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yakalamak için peşinden koşulan keçinin geldiği caddede, boynuz darbesiyle kırdığı cam kapıdan iş yerine girdiği, bir süre içeride kalan küçükbaşın çevredekiler tarafından dışarı çıkarıldığı yer aldı.

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