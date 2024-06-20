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        Sürücüsünün geri manevra yaptığı minibüsün altında kalan Mehmet Akif yaralandı

        TRABZON'da, sürücüsünün geri manevra yaptığı minibüs, sokakta koşan Mehmet Akif Keleş'e (10) çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 12:56 Güncelleme: 20.06.2024 - 13:00
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        Sürücüsünün geri manevra yaptığı minibüsün altında kalan Mehmet Akif yaralandı
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        TRABZON'da, sürücüsünün geri manevra yaptığı minibüs, sokakta koşan Mehmet Akif Keleş'e (10) çarptı. Minibüsün altında kalan Keleş yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Yomra ilçesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. K.G.’nin geri manevra yaptığı turizm şirketine ait minibüs, yolda koşan Mehmet Akif Keleş'e çarptı. Keleş minibüsün altından kalırken, çevredekilerin fark edip uyardığı sürücü, aracı durdurdu. Minibüsün altından çıkarılan Keleş, çağrılan ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından yaralanan ve tedaviye alınan çocuğun, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

        Minibüs sürücüsü K.G., polis tarafından gözaltına alınırken, kaza ise caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, geri giden minibüsün yolun ortasında koşan çocuğa çarptığı, çevredekilerin koşup müdahalede bulunduğu anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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