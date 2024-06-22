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        Trabzon'da 'Kültür Yolu Festivali' 'horon' ile başladı

        KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın ülkenin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla yaygınlaştırdığı Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki 5'inci durağı Trabzon oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 13:52 Güncelleme: 22.06.2024 - 13:55
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        Trabzon'da 'Kültür Yolu Festivali' 'horon' ile başladı
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        KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı’nın ülkenin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla yaygınlaştırdığı Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yılki 5’inci durağı Trabzon oldu. Kentte 22-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, folklor ekiplerinin horon gösterileriyle başladı. Festival açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, “9 gün boyunca Trabzon’umuzda kültür sanat alanında şölenler yaşayacağız. 40 noktada 500 den fazla etkinlik ve 1000 sanatçımız katılacak” dedi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ülkenin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla 16 şehirde kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırdığı Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yılki 5’inci durağı Trabzon oldu. Trabzon’da 9 gün sürecek, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanatlara kadar 40’tan fazla noktada 500’den fazla etkinliğe sahne olacak festival için açılış töreni düzenlendi. 15 Temmuz Hürriyet Parkı’ndaki açılışa; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi ile çok sayıda kişi katıldı. Kentte 22-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, folklor ekiplerinin horon gösterileriyle başladı.

        ‘40 NOKTADA 500 DEN FAZLA ETKİNLİK’

        Folklor gösterileri sonrası konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, “Türkiye Kültür yolu festivallerimiz 5’incisini düzenlediğimiz, bugün Trabzon’da 22 Haziran’da muhteşem gösteriyle başlatmış olduk. 9 gün boyunca Trabzon’umuz da kültür sanat alanında şölenler yaşayacağız. 40 noktada 500 den fazla etkinlik ve 1000 sanatçımız katılacak. Halkımız kültüre sanata doyacak. Hayırlı olsun” diye konuştu.

        ‘TRABZON 9 GÜN SÜREYLE KÜLTÜRE DOYACAK’

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon’un 9 gün süreyle kültüre doyacağını belirterek, “Kültür bir milletin yüzyıllar boyunca oluşturduğu değerlerdir. Bunların bazıları tamamen sahne oyunlarına dayanır. Bazıları sadece anlatımlardır. Ama gastronomi, kıyafet, oyunlar bunların hepsi kültürün bir parçası. Burada da inşallah sayın bakanımızın, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın himayelerinde ve öncülüğünde 9 gün süreyle bunların hepsinin yer aldığı gösterilerinin, hepsinin yer aldığı oyunları inşallah burada göreceğiz. İnşallah Trabzon 9 gün süreyle kültüre doyacak” ifadelerini kullandı.

        KÜLTÜR VE SANAT ŞEHRİ; TRABZON

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Trabzon’un kültür ve sanat şehri olduğunu söyleyerek, “Bu festivali, kültürü ve sanatın bütün iç disiplinlerini bir arada, eş zamanlı olduğu bir festival olarak değerlendirerek şehrimizde yapılmasını, kültür ve sanat şehri olan Trabzon’umuza çok olumlu, çok faydalı da buluyorum. Bu festivali sadece bir müzikal gösteri şeklinde değil, kültürün sanatın bütün disiplinlerinin yaşandığı festival havasında geçmesi bizi çok mutlu ediyor” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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