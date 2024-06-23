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        Trabzonspor'da Egemen Korkmaz ayrılığı

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın ekibinde yer alan yardımcı antrenör Egemen Korkmaz, görevinden ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 11:05 Güncelleme: 23.06.2024 - 11:10
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        Trabzonspor'da Egemen Korkmaz ayrılığı
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        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın ekibinde yer alan yardımcı antrenör Egemen Korkmaz, görevinden ayrıldığını açıkladı.

        Trabzonspor'da yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Egemen Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu. Korkmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Futbolcu olarak da görev alma şansı bulduğum Trabzonspor Kulübü'ndeki antrenörlük görevimden gelecekle ilgili hedeflerim ve kariyer planlamam doğrultusunda ayrıldığımı bildirmek isterim. Bundan sonraki kariyer hedefim; teknik direktörlük olacak. Bu yolculukta bana sonuna kadar destek olan ve katkı sağlayan başta Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı olmak üzere, tüm teknik heyetimize ve Trabzonspor Kulübü'ne en içten teşekkürlerimi sunarım. Onların rehberliği ve desteği olmadan bu noktaya gelmem mümkün olamazdı. Futbol tutkum ve çalışma azmimle, bundan sonraki görevimde başarılı olmayı hedefliyorum. Trabzonspor, bana hem profesyonel hem de kişisel anlamda çok büyük katkılar sağladı. Son olarak; Trabzonspor camiasına ve taraftarlarımıza da teşekkür etmek isterim. Onların desteği ve sevgisi, her zaman yanımda hissettiğim bir güç kaynağı oldu. Bu büyük camiaya ve değerli Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’ya başarılar diliyorum. Saygılarımla"

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