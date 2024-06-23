Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Abdullah Avcı'dan Egemen Korkmaz'a teşekkür

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yardımcı antrenörlük görevini bıraktığını duyuran Egemen Korkmaz'ın ayrılığı ile ilgili açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 17:00 Güncelleme: 23.06.2024 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Abdullah Avcı'dan Egemen Korkmaz'a teşekkür
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yardımcı antrenörlük görevini bıraktığını duyuran Egemen Korkmaz'ın ayrılığı ile ilgili açıklamada bulundu. Avcı, "Kendisine, ekibimize yaptığı katkılar için bir kez daha teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde en içten dileklerimle başarılar diliyorum" dedi.

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Egemen Korkmaz'ın ayrılığı ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Avcı, "Teşekkürler Egemen Korkmaz" başlıklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Teknik heyetimizin önemli bir parçası olan Egemen Korkmaz, bundan sonraki kariyerine teknik direktör olarak devam etme kararı almıştır. Takımımızın başarısı için her zaman özverili bir çalışma ortaya koyan Korkmaz’a Trabzonspor’umuza yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Egemen Korkmaz'a, hem kulübümüz hem de ekibim adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Kendisinin çalışmaları ve özverisi, oyuncularımızın gelişimi ve performansında gözle görülür bir etki yaratmıştır. Kendisine ekibimize yaptığı katkılar için bir kez daha teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde en içten dileklerimle başarılar diliyorum"

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Elinde oyuncağıyla tabutun başında gözyaşı döktü
        Elinde oyuncağıyla tabutun başında gözyaşı döktü
        Tatilciler dönüş yolunda!
        Tatilciler dönüş yolunda!
        İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler
        İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler
        Kaza mı cinayet mi? Melek'in öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
        Kaza mı cinayet mi? Melek'in öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Siber saldırı sonrası BtcTurk'ten yeni açıklama
        Siber saldırı sonrası BtcTurk'ten yeni açıklama
        Büyük tehlike her geçen gün artıyor: "Marmara'nın başının üstünde kılıç gibi sallanıyor"
        Büyük tehlike her geçen gün artıyor: "Marmara'nın başının üstünde kılıç gibi sallanıyor"
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Yunanistan'da havai fişekler adayı yaktı
        Yunanistan'da havai fişekler adayı yaktı
        Otogar tıklım tıklım!
        Otogar tıklım tıklım!
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Kurban Bayramı tatilinde 30 binlik nüfus 500 bine çıktı: 450 ton çöp toplandı
        Kurban Bayramı tatilinde 30 binlik nüfus 500 bine çıktı: 450 ton çöp toplandı
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        3 kez mutlak ölümden döndü
        3 kez mutlak ölümden döndü
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?

        Benzer Haberler

        Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'dan teknik ekipten ayrılan Egemen Korkmaz...
        Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'dan teknik ekipten ayrılan Egemen Korkmaz...
        İngiltere'den tedavi için Trabzon'a gelen hastanın akciğerindeki kitle başa...
        İngiltere'den tedavi için Trabzon'a gelen hastanın akciğerindeki kitle başa...
        Trabzon'da Çayırbağı Pazaryeri Projesi'nde sona yaklaşıldı
        Trabzon'da Çayırbağı Pazaryeri Projesi'nde sona yaklaşıldı
        Trabzonspor'da Egemen Korkmaz teknik ekipten ayrıldığını duyurdu
        Trabzonspor'da Egemen Korkmaz teknik ekipten ayrıldığını duyurdu
        Trabzonspor'da Egemen Korkmaz ayrılığı
        Trabzonspor'da Egemen Korkmaz ayrılığı
        Şarkıcı Semicenk "Trabzon Kültür Yolu Festivali"nde konser verdi
        Şarkıcı Semicenk "Trabzon Kültür Yolu Festivali"nde konser verdi