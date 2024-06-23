Abdullah Avcı'dan Egemen Korkmaz'a teşekkür

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yardımcı antrenörlük görevini bıraktığını duyuran Egemen Korkmaz'ın ayrılığı ile ilgili açıklamada bulundu. Avcı, "Kendisine, ekibimize yaptığı katkılar için bir kez daha teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde en içten dileklerimle başarılar diliyorum" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Egemen Korkmaz'ın ayrılığı ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Avcı, "Teşekkürler Egemen Korkmaz" başlıklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Teknik heyetimizin önemli bir parçası olan Egemen Korkmaz, bundan sonraki kariyerine teknik direktör olarak devam etme kararı almıştır. Takımımızın başarısı için her zaman özverili bir çalışma ortaya koyan Korkmaz’a Trabzonspor’umuza yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Egemen Korkmaz'a, hem kulübümüz hem de ekibim adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Kendisinin çalışmaları ve özverisi, oyuncularımızın gelişimi ve performansında gözle görülür bir etki yaratmıştır. Kendisine ekibimize yaptığı katkılar için bir kez daha teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde en içten dileklerimle başarılar diliyorum"