Trabzonspor'dan kenetlenme çağrısı

Yeni sezona ‘Şampiyonluk’ hedefiyle başlamak isteyen Trabzonspor’da camiaya birlik-beraberlik ve kenetlenme çağrısı yapıldı.

Şampiyonluk hedefiyle 2024-2025 sezonuna başlamak isteyen Trabzonspor’da resmi transfer döneminin dün start almasıyla hareketli bir dönem yaşanmaya başladı. Dün 5 yeni transferini duyuran ve ikisini dün akşam saatlerinde Trabzon’a getiren bordo-mavili kulüpte taraftar ve camiadan destek istendi. Geçtiğimiz günlerde yeni sezon forma lansmanının yapılmasının ardından dün de önce yönetim kurulu üyeleri '#HediyeFormaChallenge'ı başlattı. Yaklaşık 50 bine yakın forma satışının gerçekleştiği forma satış etkinliği sonrasında bugün de camia ve taraftarlara kulübün resmi sitesinden hem bu organizasyona katılmaya hem de kenetlenmeye yönelik bir mesaj yayımlandı.