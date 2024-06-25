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        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 13:43 Güncelleme: 25.06.2024 - 13:45
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        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları
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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde sabah yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından bin metre koşu ve test çalışması yaptı. Antrenmanda milli takımlarda görev alan oyuncular yer almadı.

        Trabzonspor, bugün saat 18.00'de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

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