Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde sabah yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından bin metre koşu ve test çalışması yaptı. Antrenmanda milli takımlarda görev alan oyuncular yer almadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.