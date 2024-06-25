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        Trabzonspor, Rumen forvet Draguş'u renklerine bağladı

        TrabzonsporKulübü, Rumen forvet oyuncusu Denis Draguş ile anlaşma sağladıklarını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 14:24 Güncelleme: 25.06.2024 - 14:24
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        Trabzonspor, Rumen forvet Draguş'u renklerine bağladı
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        TrabzonsporKulübü, Rumen forvet oyuncusu Denis Draguş ile anlaşma sağladıklarını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Denis Mihai Dragus’un kulübümüze kesin transferi konusunda, Standard De Liege ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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