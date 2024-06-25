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        Trabzonspor, Cihan Çanak'ı KAP'a bildirdi

        Trabzonspor, Standard Liege'de forma giyen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Cihan Çanak ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 18:54 Güncelleme: 25.06.2024 - 18:54
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        Trabzonspor, Cihan Çanak'ı KAP'a bildirdi
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        Trabzonspor, Standard Liege’de forma giyen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Cihan Çanak ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

        Trabzonspor'dan transferle ilgili yapılan açıklamada, "Standard De Liege’nin profesyonel futbolcusu Cihan Çanak’ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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