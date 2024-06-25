Trabzonspor, Cihan Çanak'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor'dan transferle ilgili yapılan açıklamada, "Standard De Liege’nin profesyonel futbolcusu Cihan Çanak’ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

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