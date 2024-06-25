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        Trabzonspor, Barisic ve Lundstram ile sözleşme imzaladı

        Trabzonspor'da yeni transferler Borna Barisic ve John Lundstram ile sözleşme imzalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 20:14 Güncelleme: 25.06.2024 - 20:20
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        Trabzonspor, Barisic ve Lundstram ile sözleşme imzaladı
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        Trabzonspor'da yeni transferler Borna Barisic ve John Lundstram ile sözleşme imzalandı.

        Transfer dönemine hızlı başlayan Trabzonspor'da yeni transferler John Lundstram ve Borna Barisic için imza töreni düzenlendi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen törende konuşan Başkan Yardımcısı Ali Haydar Gedikli, “2024-25 sezonunun ilk transferi olan Borna Barisic’in Trabzonspor ailesine hayırlı olacağına inanıyor, başarılar diliyorum” dedi.

        Trabzonspor’da forma giyeceği için çok mutlu olduğunu ifade eden Borna Barisic, “Öncelikle taraftarlarımıza, bütün kulüp çalışanlarına, bu transferde emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum. Buraya geldiğim, böylesine büyük bir kulüpte, Trabzonspor gibi her zaman en üst sıraları hedefleyen, her zaman en üstte olmaya çalışan bir kulüpte olduğum için çok mutlu ve çok motive durumdayım" diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Borna Barisic, 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Oyuncu önümüzdeki sezon 3 numaralı formayı giyecek.

        Borna Barisic’in adından John Lundstram için de imza töreni düzenlendi. İmza töreninde konuşan Yönetim Kurulu üyesi Coşkun Öztürk, “Tarihi başarılarla, müzesi tertemiz şampiyonluklar ve hak edilmiş kupalarla dolu Trabzonspor’umuzun, 2024-25 sezonu için planlı bir şekilde kadrosunu oluşturuyoruz. Taraftarımızı ve bizi heyecanlandıran 9'uncu şampiyonluk yolunda Lundstarm’ın büyük katkı sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

        John Lundstram ise konuşmasında “Kulübümüzün tarihini biliyorum, yakın geçmişini biliyorum ve kulübümüzün önündeki hedefleri biliyorum. Ve bu hedefler de beni çok mutlu ediyor. Ben de her zaman yarışan bir kulüpte olmak istemişimdir. Bu mücadelede katkı verebilmek için buradayım” dedi.

        Önümüzdeki sezon 5 numaralı formayı terletecek olan İngiliz oyuncu John Lundstram ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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