Trabzonspor'da yeni transferler Barisic ve Lundstram antrenmana çıktı
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Bordo mavililerde yeni transferler Borna Barisic ve John Lundstram imza töreni sonrası ilk antrenmanlarına çıktılar.
Transfer sezonuna hareketli başlangıç yaparak 5 ismi renklerine katan Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde akşam yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması yapıldı. Pas çalışması ve 5’e 2 ile devam eden antrenman geniş alanda oyun ile sona erdi.
Antrenmanda milli takımlarda görev alan oyuncular yer almazken, yeni transferler Borna Barisic ve John Lundstram imza töreninden sonra ilk antrenmanlarına çıktı.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
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