Trabzonspor, Ozan Tufan ile sözleşme imzaladı
Trabzonspor'da yeni transferi Ozan Tufan ile sözleşme imzalandı.
Trabzonspor'da yeni transferi Ozan Tufan ile sözleşme imzalandı.
Transfer dönemine hızlı başlayan Trabzonspor'da yeni transfer Ozan Tufan için imza töreni düzenlendi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen törende konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Köz, “Ozan’ın takımımızda çok başarılı olacağına inanıyoruz. Ozan, dünyanın en büyük şehir takımına geldiğini biliyor. Burada çok başarılı olacağına inanıyorum” dedi.
Trabzonspor’a katkı yapmak için sabırsızlandığını ifade eden Ozan Tufan, “Öncelikle Ertuğrul Doğan Başkanımıza ve Abdullah Avcı hocama ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Trabzon’a gelişimde taraftarımızın yaptığı karşılama da beni çok mutlu etti. Trabzonspor’un hedeflediği yönde başarıya gideceğine inanıyorum ve ben de en iyi şekilde, en iyi performansımla katkı vermeye çalışacağım. Şimdiden çok heyecanlıyım, bir an önce başlamak istiyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Ozan Tufan törenle 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Oyuncu önümüzdeki sezon 11 numaralı formayı giyecek.
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