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        Trabzonspor, Ozan Tufan ile sözleşme imzaladı

        Trabzonspor'da yeni transferi Ozan Tufan ile sözleşme imzalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 14:25 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:30
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        Trabzonspor, Ozan Tufan ile sözleşme imzaladı
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        Trabzonspor'da yeni transferi Ozan Tufan ile sözleşme imzalandı.

        Transfer dönemine hızlı başlayan Trabzonspor'da yeni transfer Ozan Tufan için imza töreni düzenlendi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen törende konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Köz, “Ozan’ın takımımızda çok başarılı olacağına inanıyoruz. Ozan, dünyanın en büyük şehir takımına geldiğini biliyor. Burada çok başarılı olacağına inanıyorum” dedi.

        Trabzonspor’a katkı yapmak için sabırsızlandığını ifade eden Ozan Tufan, “Öncelikle Ertuğrul Doğan Başkanımıza ve Abdullah Avcı hocama ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Trabzon’a gelişimde taraftarımızın yaptığı karşılama da beni çok mutlu etti. Trabzonspor’un hedeflediği yönde başarıya gideceğine inanıyorum ve ben de en iyi şekilde, en iyi performansımla katkı vermeye çalışacağım. Şimdiden çok heyecanlıyım, bir an önce başlamak istiyorum” diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Ozan Tufan törenle 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Oyuncu önümüzdeki sezon 11 numaralı formayı giyecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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