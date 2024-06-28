Trabzonspor, Cihan Çanak'ı renklerine bağladı

Trabzonspor'da yeni transfer Cihan Çanak ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Transfer dönemine hızlı başlayan Trabzonspor'da yeni transfer Cihan Çanak için imza töreni düzenlendi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen törende konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ekşi, “Evladımıza, evine hoş geldin diyoruz. Belçika’da, Ümit Milli Takımımızda önemli başarılara imza attı. Çok yönlü bir futbolcu, burada da çok başarılı olacağına hepimiz yürekten inanıyoruz. Hedefi büyük olduğu için, büyük Trabzonspor’a geldi" dedi.

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