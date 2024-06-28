Trabzonspor, Cihan Çanak'ı renklerine bağladı
Trabzonspor'da yeni transfer Cihan Çanak ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Trabzonspor'da yeni transfer Cihan Çanak ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Transfer dönemine hızlı başlayan Trabzonspor'da yeni transfer Cihan Çanak için imza töreni düzenlendi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen törende konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ekşi, “Evladımıza, evine hoş geldin diyoruz. Belçika’da, Ümit Milli Takımımızda önemli başarılara imza attı. Çok yönlü bir futbolcu, burada da çok başarılı olacağına hepimiz yürekten inanıyoruz. Hedefi büyük olduğu için, büyük Trabzonspor’a geldi" dedi.
“TRABZONLUYUM, TRABZONSPORLUYUM”
Küçüklükten beri olmayı istediği yerde olduğunu ifade eden Cihan Çanak ise, “Trabzonluyum, Trabzonsporluyum. Çok sevdiğim bir takımdan teklif aldığımda çok mutlu oldum. Hedefim Trabzonspor’la şampiyon olmak, kupalar kazanmak” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Cihan Çanak, 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Oyuncu önümüzdeki sezon '61' numaralı formayı giyecek.
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