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        Trabzonspor'un hazırlık maçları netleşti

        ,Trabzonspor'un 1-14 Temmuz tarihleri arasında Macaristan'da gerçekleştireceği sezon öncesi hazırlık kampı programındaki maçları belli oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 14:20 Güncelleme: 29.06.2024 - 14:20
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        Trabzonspor'un hazırlık maçları netleşti
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        ,Trabzonspor’un 1-14 Temmuz tarihleri arasında Macaristan’da gerçekleştireceği sezon öncesi hazırlık kampı programındaki maçları belli oldu.

        Yeni sezon hazırlık kampının ilk etabını 24 Haziran’da Trabzon’da açan Bordo-mavililerin, 1-14 Temmuz’da Macaristan’da devam edecek olan ikinci etap kampının maç programı açıklandı. Hazırlıklara ilişkin bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        “Yeni sezon hazırlıklarını 1 Temmuz Pazartesi’den itibaren Macaristan’da sürdürecek olan takımımızın oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. Buna göre takımımız ilk maçını 10 Temmuz Çarşamba günü Macaristan ekiplerinden Szeged Csanad ile oynayacak. Takımımız ikinci ve son hazırlık maçında ise 14 Temmuz Pazar günü Sırbistan temsilcisi Zeleznicar Pancevo ile karşılaşacak.”

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