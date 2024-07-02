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        Trabzonspor'un kampında oyunculara dayanıklılık testi

        Macaristan'ın Szeged şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 14:56 Güncelleme: 02.07.2024 - 15:00
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        Trabzonspor'un kampında oyunculara dayanıklılık testi
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        Macaristan’ın Szeged şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, antrenmanda gruplar halinde dayanıklılık testinden de geçti.

        Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Macaristan’ın Szeged şehrinde bu sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular dört grup halinde dayanıklılık testinden geçti. Oldukça tempolu geçen dayanıklılık testinde oyuncular büyük efor sarf etti. Zaman zaman yağmur altında gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların neşeli oluşu dikkat çekti.

        Bu sabah yapılan antrenmanda, milli takımlarda görev alan oyuncular yer almadı. Bordo-mavili takım hazırlıklarını bu akşam TSİ 19.00’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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