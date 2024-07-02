Trabzonspor'un Macaristan kampı sürüyor

,Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Macaristan’ın Szeged şehrinde sürdürüyor. Bordo-mavililerin bu akşam TSİ 19.00’da gerçekleştirilen antrenmanının son bölümünde çift kale maç birbirinden güzel gollere sahne oldu.

Yeni sezon hazırlık çalışmalarını 24-30 Haziran tarihleri arasında Trabzon’da tamamladıktan sonra ikinci etap çalışmaları için Macaristan’a gelen Trabzonspor’da yoğun tempo sürüyor. Antrenman bu akşam kampı takip eden basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen çalışmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Antrenman pas çalışması, dar alan ve geniş alanda oyun ile devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı. Bu bölümde Umut Bozok, Enis Destan, Ozan Tufan, Bardhi ve Orsic çift kale maçta attıkları birbirinden güzel gollerle hocalarının da beğenisini kazandı.