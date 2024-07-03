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        Anthony Nwakaeme: Yine şampiyon olmak isterim

        Trabzonspor'un 2 yıllık sözleşme imzalayarak tekrar renklerine bağladığı Anthony Nwakaeme, "Ben de yine şampiyon olmak isterim.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 21:21 Güncelleme: 03.07.2024 - 21:25
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        Anthony Nwakaeme: Yine şampiyon olmak isterim
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        Trabzonspor'un 2 yıllık sözleşme imzalayarak tekrar renklerine bağladığı Anthony Nwakaeme, "Ben de yine şampiyon olmak isterim. 10 kez daha arka arkaya şampiyon olmak isterim. Fırsat olursa iki elimle bunu kucaklamak isterim" dedi.

        Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları ikinci etap çalışmalarını Macaristan'ın Szeged kentinde sürdürüyor. Anthony Nwakaeme, bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Nijeryalı futbolcu, geldiği günden bu yana sürecin iyi geçtiğini belirterek, "Oyuncu arkadaşlarımla tanıştım, yeni katılanlar var. 2-3 arkadaşla daha önce oynamıştım, tanıyordum. Tanımadığım arkadaşlarımla dünkü idmanda tanışma fırsatım oldu. Gayet güzel geçti süreç. Böylesine rekabetler takımlar için faydalı olan, takıma katkı sağlayan rekabetler. Hem Trezeguet, Orsic ve ben burada oynayabilecek kalitesini göstermiş oyuncularız. Rekabeti kendi açımızdan değil takım açısından değerlendiriyoruz. Trabzonspor'a artı sağlamak katkı sağlamak için bu rekabet olacak. Kendi rekabetimizden ziyade Trabzonspor'a katkı sağlayacak bir rekabet olarak görüyorum. Ben nereye gidersem gideyim futbolu sadece futbol olarak görüyorum. Burası ile orası arasında şöyle fark var. Trabzonspor'dan ayrıldığımda şampiyon olan takımdan ayrılmıştım topa hükmeden, hâkimiyet olan takımdan oraya gittim. Ülkenin en iyi takımlarından biri değildi. Savunma defans ağırlıklı oynayan takımdı, santrfor oynadığım için biraz farklı tarzdı. Oradaki hocalarıma başkanıma orda geçirdiğim süreç için teşekkür ediyorum. Futbol açısından böyle fark vardı. Fark olarak bunu görüyorum. Kendimi gittiğim dönemle aynı olarak değerlendiriyorum. Herkes şampiyon olmak ister. Herkes bunun için mücadele eder. Ben de yine şampiyon olmak isterim. 10 kez daha arka arkaya şampiyon olmak isterim. Fırsat olursa iki elimle bunu kucaklamak isterim. Hiçbir şey imkansız değil. Herkesin hedefi şampiyonluk" diye konuştu.

        "BURADA OYNAMAYI ÖZLEDİM"

        Teknik direktör Abdullah Avcı ile daha önce çalıştığını kaydeden Anthony Nwakaeme, "Şampiyonluk senesi de birlikteydik. Hocamızı tanıyoruz. Ben şampiyonluk senesinden önce de tanımıştım. Kararlı bir hoca. Her zaman kazanmak isteyen ne istediğini bilen biri. Topa sahip olmak isteyen biri. Hocanız size ne istediğini söyler, uygulamaya çalışırsınız. Hocamı yakından tanıyoruz. Kendisinin ne isteyeceğini biliyorum, inanıyor, güveniyorum. Ondan öğrendiklerimizi uygulayıp tekrar başarılı olmaya çalışacağız. Taraftarımızın statta çıkardığı o sesi özlediğimi söyleyebilirim. O atmosferi kazanma isteğini özledim. Bana Trabzon denildiğinde aklıma gelen ilk şey futbol. Ben de burada oynamayı özledim" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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