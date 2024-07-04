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        Çim biçme makinesinin bacağını kestiği kadın öldü

        TRABZON'un Sürmene ilçesinde oğlu Kamil Kumaş'ın (54) kullandığı motorlu çim biçme makinesinin teması ile bacağından yaralanan Saniye Kumaş (72) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 16:32 Güncelleme: 04.07.2024 - 16:35
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        Çim biçme makinesinin bacağını kestiği kadın öldü
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        TRABZON'un Sürmene ilçesinde oğlu Kamil Kumaş'ın (54) kullandığı motorlu çim biçme makinesinin teması ile bacağından yaralanan Saniye Kumaş (72) hayatını kaybetti.

        Olay, ilçeye bağlı Ormansever Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Saniye Kumaş, ot biçmek için oğlu Kamil Kumaş ile bahçeye gitti. Kamil Kumaş'ın kullandığı motorlu çim biçme makinesinin temasıyla Saniye Kumaş, bacağından yaralandı. Kadına oğlu ilk müdahalede bulunurken, 112'den de yardım istedi. İhbar üzerine adrese giden sağlık ekiplerinin yapığı müdahaleye rağmen Kumaş hayatını kaybetti. Cenaze, ambulansla adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili Kamil Kumaş, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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