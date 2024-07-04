Trabzonspor'un Macaristan kampı sürüyor

Macaristan’ın Szeged şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda sağlık ekibi ve atletik performans departmanı kontrolünde futbolculara; sakatlık risk analizi, mobilite, stabilite ve endurans testleri yapıldı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

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