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        Trabzonsporlu futbolcular Szeged'i gezdi

        Yeni sezon öncesi kamp hazırlıklarını Macaristan'ın Szeged şehrinde sürdüren Trabzonspor'da futbolcular öğleden sonra boş zamanlarını şehri gezerek değerlendirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 18:54 Güncelleme: 04.07.2024 - 19:00
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        Trabzonsporlu futbolcular Szeged'i gezdi
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        Yeni sezon öncesi kamp hazırlıklarını Macaristan’ın Szeged şehrinde sürdüren Trabzonspor’da futbolcular öğleden sonra boş zamanlarını şehri gezerek değerlendirdi.

        Bugünü sabah gerçekleştirilen tek antrenmanla tamamlayan bordo-mavili oyunculardan bazıları Szeged şehrinde gezme fırsatı buldu. Oyuncular alışveriş yaptı ve şehri bisikletle gezerek vakit geçirdiler.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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