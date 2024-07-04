Trabzonsporlu futbolcular Szeged'i gezdi

Bugünü sabah gerçekleştirilen tek antrenmanla tamamlayan bordo-mavili oyunculardan bazıları Szeged şehrinde gezme fırsatı buldu. Oyuncular alışveriş yaptı ve şehri bisikletle gezerek vakit geçirdiler.

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