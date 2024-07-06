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        Rapor vermediği iddiasıyla doktora kaskla saldıran 2 kişiye gözaltı

        TRABZON'da Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran hasta ve yakını, kendilerine rapor vermediği iddiasıyla tartıştığı Doktor Mehmet Yıldırım'a motosiklet kaskıyla saldırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 14:35 Güncelleme: 06.07.2024 - 14:40
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        Rapor vermediği iddiasıyla doktora kaskla saldıran 2 kişiye gözaltı
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        TRABZON’da Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran hasta ve yakını, kendilerine rapor vermediği iddiasıyla tartıştığı Doktor Mehmet Yıldırım’a motosiklet kaskıyla saldırdı. Diz kapağı kırılan doktor tedaviye alınırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde meydana geldi. Hasta A.S. (20) istirahat raporu almak için yakını S.N.K. (22) ile birlikte acil servisine başvurdu. Görevli Doktor Mehmet Yıldırım, iddiaya göre tıbben gerekli görmeyerek hastaya rapor vermeyince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine hasta ve yakını, Doktor Yıldırım’a motosiklet kaskıyla saldırdı. Hastanede özel güvenlik görevlileri ve polis ekipleri hasta ve hasta yakınına müdahale etti. Diz kapağı kırılan doktor tedaviye alınırken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, doktora yapılan saldırıyı kınayarak olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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