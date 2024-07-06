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        Trabzonspor'da tempo yükseliyor

        Macaristan'ın Szeged şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, yaptığı çift antrenmanla çalışmalarına hız kazandırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 15:56 Güncelleme: 06.07.2024 - 16:00
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        Trabzonspor'da tempo yükseliyor
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        Macaristan’ın Szeged şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, yaptığı çift antrenmanla çalışmalarına hız kazandırdı.

        Trabzonspor, Macaristan’ın Szeged şehrinde yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürüyor. TSİ 11.30’da yaptığı sabah antrenmanıyla çalışmalarına devam eden bordo-mavililerde tempo her geçen gün artıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, dengeye bağlı teknik ısınmanın ardından 5'e 2 pas ve şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenman turnuva ile son buldu. Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıktığı Szeged’de oyuncuların antrenmanda verilen aralarda suya hücum ederek hararetlerini giderdikleri gözlendi.

        Milli takımlarda görev alan oyuncuların antrenmanda yer almadığı Karadeniz ekibinde, hazırlıklar bugün TSİ 19.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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