Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, hazırlıklarını Macaristan'da sürdürüyor

        – Yeni sezon hazırlıklarını Macaristan'ın Szeged şehrinde sürdüren Trabzonspor, akşam antrenmanıyla bugünkü çalışmaları tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 22:51 Güncelleme: 06.07.2024 - 22:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, hazırlıklarını Macaristan'da sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        – Yeni sezon hazırlıklarını Macaristan’ın Szeged şehrinde sürdüren Trabzonspor, akşam antrenmanıyla bugünkü çalışmaları tamamladı.

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Macaristan’ın Szeged şehrinde bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapıldı. 5'e 2 çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde hücum ve savunma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanda, milli takımlarda görev alan oyuncular yer almadı.

        Bordo-mavililer hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

        Öte yandan Trabzonspor’un yarın sabah 30 dakikası basına açık olarak gerçekleştireceği antrenman öncesinde yeni transfer Lundstram basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Berlin sokakları kırmızı beyaz!
        Berlin sokakları kırmızı beyaz!
        Berlin'de skandal görüntüler!
        Berlin'de skandal görüntüler!
        İngiltere penaltılarla yarı finalde!
        İngiltere penaltılarla yarı finalde!
        Galatasaray'da Florya yetkisi verildi!
        Galatasaray'da Florya yetkisi verildi!
        Fenerbahçe, Avusturya'da berabere kaldı
        Fenerbahçe, Avusturya'da berabere kaldı
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Provokatörler tek tek yakalanıyor!
        Provokatörler tek tek yakalanıyor!
        Dağdan kopan kaya can aldı
        Dağdan kopan kaya can aldı
        Yüzlerce çevreci gözaltına alındı
        Yüzlerce çevreci gözaltına alındı
        Evi yakıp su kuyusuna atladı
        Evi yakıp su kuyusuna atladı
        Salıverilen Filistinliler öldürüldü
        Salıverilen Filistinliler öldürüldü
        Prof. Görür: Deprem biterse biz de biteriz
        Prof. Görür: Deprem biterse biz de biteriz
        Denizin soğukluğu ürküttü
        Denizin soğukluğu ürküttü
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!

        Benzer Haberler

        Rapor vermediği iddiasıyla doktora kaskla saldıran 2 kişiye gözaltı (2)
        Rapor vermediği iddiasıyla doktora kaskla saldıran 2 kişiye gözaltı (2)
        Trabzonspor'da tempo yükseliyor
        Trabzonspor'da tempo yükseliyor
        Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi öğrencileri, A Milli Takım'a destek videosu...
        Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi öğrencileri, A Milli Takım'a destek videosu...
        Rapor vermediği iddiasıyla doktora kaskla saldıran 2 kişiye gözaltı
        Rapor vermediği iddiasıyla doktora kaskla saldıran 2 kişiye gözaltı
        Trabzon Havalimanı'nı yılın ilk yarısında 1,5 milyonu aşkın yolcu kullandı
        Trabzon Havalimanı'nı yılın ilk yarısında 1,5 milyonu aşkın yolcu kullandı
        Trabzonlu gazeteci Ali Savaş, son yolculuğuna uğurlandı
        Trabzonlu gazeteci Ali Savaş, son yolculuğuna uğurlandı