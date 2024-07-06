Trabzonspor, hazırlıklarını Macaristan'da sürdürüyor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Macaristan’ın Szeged şehrinde bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapıldı. 5'e 2 çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde hücum ve savunma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanda, milli takımlarda görev alan oyuncular yer almadı.

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