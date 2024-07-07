Trabzonsporlu John Lundstram: Katkı sağlayamayacağımı düşünsem buraya gelmezdim

Trabzonspor'un yeni transferlerinden John Lundstram, "Eğer takıma katkı sağlayamayacağımı düşünsem buraya gelmezdim. Ben koşularımla ve mücadelemle takıma katkıda bulunacağım. Takıma katacağım sertlik ve takım arkadaşlarıma vereceğim önemli paslarla takımıma en önemli katkıyı vermeye çalışacağım" dedi.

Macaristan’ın Szeged şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. İdman öncesi yeni transfer John Lundstram, düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trabzonspor'a transfer sürecini anlatan Lundstram, teknik direktör Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmenin ardından Trabzonspor’a gelmek için karar verdiğini söyledi. Lundstram, "Hocamız ile yaptığımız görüşmede kulübümüzden ve tarihimizden bahsettik. Hocamızla onun beni nasıl oynatmak istediğini ve onun futbol tarzının ne olduğu konusunda görüşmemiz oldu. Futbol fikri olarak birbirimize çok yakın olduğumuz için görüşmenin ardından karar vermek benim için kolay oldu" diye konuştu.

"ÇOK KALİTELİ BİR OYUNCU GRUBUMUZ VAR"

Çok kaliteli bir oyuncu grubuna dahil olduğunu vurgulayan Lundstram, "Çok kaliteli bir oyuncu grubumuz var. Ben de kendi kalitemle katkı vermeye çalışacağım. Takımın üzerine koymaya çalışacağız. Geldiğim ilk andan itibaren kaliteli bir takım olduğunun farkındayım. Hep beraber bir şeyleri başarabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.