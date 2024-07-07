Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonsporlu John Lundstram: Katkı sağlayamayacağımı düşünsem buraya gelmezdim

        Trabzonspor'un yeni transferlerinden John Lundstram, "Eğer takıma katkı sağlayamayacağımı düşünsem buraya gelmezdim.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 12:29 Güncelleme: 07.07.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonsporlu John Lundstram: Katkı sağlayamayacağımı düşünsem buraya gelmezdim
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor'un yeni transferlerinden John Lundstram, "Eğer takıma katkı sağlayamayacağımı düşünsem buraya gelmezdim. Ben koşularımla ve mücadelemle takıma katkıda bulunacağım. Takıma katacağım sertlik ve takım arkadaşlarıma vereceğim önemli paslarla takımıma en önemli katkıyı vermeye çalışacağım" dedi.

        Macaristan’ın Szeged şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. İdman öncesi yeni transfer John Lundstram, düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Trabzonspor'a transfer sürecini anlatan Lundstram, teknik direktör Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmenin ardından Trabzonspor’a gelmek için karar verdiğini söyledi. Lundstram, "Hocamız ile yaptığımız görüşmede kulübümüzden ve tarihimizden bahsettik. Hocamızla onun beni nasıl oynatmak istediğini ve onun futbol tarzının ne olduğu konusunda görüşmemiz oldu. Futbol fikri olarak birbirimize çok yakın olduğumuz için görüşmenin ardından karar vermek benim için kolay oldu" diye konuştu.

        "ÇOK KALİTELİ BİR OYUNCU GRUBUMUZ VAR"

        Çok kaliteli bir oyuncu grubuna dahil olduğunu vurgulayan Lundstram, "Çok kaliteli bir oyuncu grubumuz var. Ben de kendi kalitemle katkı vermeye çalışacağım. Takımın üzerine koymaya çalışacağız. Geldiğim ilk andan itibaren kaliteli bir takım olduğunun farkındayım. Hep beraber bir şeyleri başarabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        "ŞEHİRDE HERKES BİZİ ÇOK SICAK KARŞILADI"

        Trabzon insanının kendisine çok sıcak davrandığını dile getiren Lundstram, "Rıdvan bana Türklerin beni ne kadar sıcak karşılayacağını söylemişti. Ben de Trabzon’da geçirdiğim 1 haftalık süreçte bunu tam anlamıyla gördüm. Şehirde herkes bizi çok sıcak karşıladı. Buradaki gördüğümüz bütün insanlar çok kibardı. Bizi burada mutlu etmek istediklerini gördüm. Biz de insanlara bunun karşılığını vermek istiyoruz" şeklinde konuştu.

        "AYNI KATKIYI VERMEYE ÇALIŞACAĞIM"

        John Lundstram, 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayabildiğini kaydederek, "6 numara pozisyonu benim tercih ettiğim pozisyon fakat 8 numara pozisyonunda da oynadım. Hocamız beni nerede düşünüyorsa o pozisyonlarda aynı katkıyı vermeye çalışacağım. Lig farklılıklarına gelince Süper Lig’de daha maça çıkmadım fakat İngiltere Ligi teknik olarak Süper Lig’den ileri bir seviyede olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

        "EN ÖNEMLİ KATKIYI VERMEYE ÇALIŞACAĞIM"

        Takıma katkı sağlamak için elinden geleni yapacağını vurgulayan Lundstram, "Hocamız eğer benim kadroya katkıda bulunamayacağımı düşünseydi ben burada olmazdım. Ben de eğer takıma katkı sağlayamayacağımı düşünsem buraya gelmezdim. Ben koşularımla ve mücadelemle takıma katkıda bulunacağım. Gol sayısı olarak belki o kadar katkım olamaz ama mücadelemle katkıda bulunacağım. Takıma katacağım sertlik ve takım arkadaşlarıma vereceğim önemli paslarla takımıma en önemli katkıyı vermeye çalışacağım" diyerek sözlerini tamamladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kendisini vurandan daha fazla ceza aldı!
        Kendisini vurandan daha fazla ceza aldı!
        Bakan Şimşek'ten 'akaryakıtta yeni dönem' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'akaryakıtta yeni dönem' mesajı
        Evini taşlayan damadını öldürdü!
        Evini taşlayan damadını öldürdü!
        "Türkler başı dik veda etti"
        "Türkler başı dik veda etti"
        İzmir'i bekleyen büyük tehlike: Zemin çöküyor, önlem alınmazsa sular altında kalacak
        İzmir'i bekleyen büyük tehlike: Zemin çöküyor, önlem alınmazsa sular altında kalacak
        Tunceli'de ölümcül uyarı: Gördüğünüz an uzak durun
        Tunceli'de ölümcül uyarı: Gördüğünüz an uzak durun
        Cesetsiz cinayet davasında soruşturmayı yürüten polisler dinlendi
        Cesetsiz cinayet davasında soruşturmayı yürüten polisler dinlendi
        Milli Takım'a Turpin tırpanı!
        Milli Takım'a Turpin tırpanı!
        Batı, güney ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor!
        Batı, güney ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor!
        Fransa'da seçimin ikinci turu başladı
        Fransa'da seçimin ikinci turu başladı
        Evcil hayvanlarınızın size karşı alerjisi olabilir!
        Evcil hayvanlarınızın size karşı alerjisi olabilir!
        "Galip sayılır bu yolda mağlup"
        "Galip sayılır bu yolda mağlup"
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Yeraltından çatılara
        Yeraltından çatılara
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Son düdükle yıkıldık!
        Son düdükle yıkıldık!
        "Sektöre küstüm"
        "Sektöre küstüm"
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Fenerbahçe, Avusturya'da berabere kaldı
        Fenerbahçe, Avusturya'da berabere kaldı

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, hazırlıklarını Macaristan'da sürdürüyor
        Trabzonspor, hazırlıklarını Macaristan'da sürdürüyor
        Rapor vermediği iddiasıyla doktora kaskla saldıran 2 kişiye gözaltı (2)
        Rapor vermediği iddiasıyla doktora kaskla saldıran 2 kişiye gözaltı (2)
        Trabzonspor'da tempo yükseliyor
        Trabzonspor'da tempo yükseliyor
        Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi öğrencileri, A Milli Takım'a destek videosu...
        Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi öğrencileri, A Milli Takım'a destek videosu...
        Rapor vermediği iddiasıyla doktora kaskla saldıran 2 kişiye gözaltı
        Rapor vermediği iddiasıyla doktora kaskla saldıran 2 kişiye gözaltı
        Trabzon Havalimanı'nı yılın ilk yarısında 1,5 milyonu aşkın yolcu kullandı
        Trabzon Havalimanı'nı yılın ilk yarısında 1,5 milyonu aşkın yolcu kullandı