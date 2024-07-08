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        Trabzon'da doktora 'kask'lı saldırıya meslektaşlarından tepki (2)

        OANLAR KAMERADA Doktor Mehmet Yıldırım'ın, darp edilmesine ilişkin hastane güvelik kamerası görüntüleri çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 19:09 Güncelleme: 08.07.2024 - 19:15
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        Trabzon'da doktora 'kask'lı saldırıya meslektaşlarından tepki (2)
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        OANLAR KAMERADA

        Doktor Mehmet Yıldırım'ın, darp edilmesine ilişkin hastane güvelik kamerası görüntüleri çıktı. Görüntülerde doktorun muayene odasından çıkıp, hasta yakını ile tartıştığı ve ardından arbede yaşandığı, özel güvenlik görevlileri, hastane polisi ve jandarmanın müdahale ettiği anlar yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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