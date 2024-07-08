Trabzon'da doktora 'kask'lı saldırıya meslektaşlarından tepki (2)

Doktor Mehmet Yıldırım'ın, darp edilmesine ilişkin hastane güvelik kamerası görüntüleri çıktı. Görüntülerde doktorun muayene odasından çıkıp, hasta yakını ile tartıştığı ve ardından arbede yaşandığı, özel güvenlik görevlileri, hastane polisi ve jandarmanın müdahale ettiği anlar yer alıyor.

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