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        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün TSİ 11.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 15:35 Güncelleme: 09.07.2024 - 15:40
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        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün TSİ 11.30’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Yeni sezon hazırlıklarını Macaristan’ın Szeged şehrinde sürdüren Trabzonspor, 1 günlük iznin ardından çalışmalarına yeniden başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 pas ve dar alanda oyun ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

        Antrenmanda, milli takımlarda görev alan oyuncular yer almadı. Bordo-mavili takım, hazırlıklarını bu akşam TSİ 19.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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