Bordo-mavililer ilk hazırlık maçına yarın çıkıyor
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Bordo-mavili takım, Macaristan’daki kampta ilk hazırlık maçını yarın TSİ 19.30’da Szeged Csanad takımı ile oynayacak.
Yeni sezon hazırlıklarını Macaristan’ın Szeged şehrinde sürdüren Trabzonspor, günün ikinci antrenmanını TSİ 19.00’da yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ve sonuçlandırma çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı. Antrenmanda, milli takımlarda görev alan oyuncular yer almadı.
Bordo-mavili takım, Macaristan’daki kampta ilk hazırlık maçını yarın TSİ 19.30’da Szeged Csanad takımı ile oynayacak.
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