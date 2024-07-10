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        Park halindeki dolmuş yandı

        TRABZON'da park halindeyken alev alan minibüs, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 11:07 Güncelleme: 10.07.2024 - 11:10
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        Park halindeki dolmuş yandı
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        TRABZON’da park halindeyken alev alan minibüs, kullanılamaz hale geldi.

        Yenimahalle’de dün gece saatlerinde park halindeki 61 D 0596 plakalı dolmuş, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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