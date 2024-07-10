Park halindeki dolmuş yandı

Yenimahalle’de dün gece saatlerinde park halindeki 61 D 0596 plakalı dolmuş, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

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