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        Uzungöl'de 'insan sapanı' halatı koptu; Semanur havada asılı kaldı

        TRABZON'da ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, Semanur Şahin, deneyimlemek istediği 'insan sapanı' diye adlandırılan 'bungy catapult'ın esneyebilen halatlardan birinin kopması sonucu ayağından hafif yaralanıp, havada asılı kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 13:20 Güncelleme: 10.07.2024 - 13:25
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        Uzungöl'de 'insan sapanı' halatı koptu; Semanur havada asılı kaldı
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        TRABZON’da ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, Semanur Şahin, deneyimlemek istediği ‘insan sapanı’ diye adlandırılan ‘bungy catapult’ın esneyebilen halatlardan birinin kopması sonucu ayağından hafif yaralanıp, havada asılı kaldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl’ü ziyaret eden Semanur Şahin, arkadaşlarıyla adrenalin yaşamak için ‘insan sapanı’ diye adlandırılan ‘bungy catapult’u deneyimlemek istedi. Esneyebilen halatlı mekanizmaya bağlanan Şahin, yerden metrelerce havaya fırlatıldı. Bu sırada halatlardan birinin kopması sonucu ayağından hafif yaralanan Semanur Şahin, havada asılı kalırken, görevlilerin müdahalesiyle bulunduğu halattan kurtarıldı. Halatın kopma anı ve sonrasında yaşananlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, metrelerce yükseğe çıkan Şahin’in halat kopmasıyla çığlık atarak, hızla düştüğü ve arkadaşların kendisine doğru koştuğu anlar yer alırken, çevredeki görevlinin ise "Abla" diyerek seslendiği duyuldu.

        ‘BU KORKU YAŞANILACAK BİR KORKU DEĞİL’

        Semanur Şahin korku dolu anlar yaşadığı görüntüyü sosyal medya hesabından “Mesela ben, ihmaller sonucu ölüme bu kadar yaklaşacağımı bilmiyordum. Bu videoyu izlemek en zor bana geliyor ama insanların benim yaşadığım o korkuyu yaşamasını istemiyorum. Bilmeden tam anlamıyla güven vermeyen bir yerde denemelerini istemiyorum. Çünkü bu korku yaşanılacak bir korku değil” notuyla paylaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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