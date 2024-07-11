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        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 14:24 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:26
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        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Yeni sezon hazırlıklarını Macaristan’ın Szeged şehrinde sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün de devam etti. Dün ilk hazırlık maçında Szeged Csanad takımını 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sabah antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanda Szeged ile oynanan hazırlık maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi. Antrenman dayanıklılık çalışması ile son buldu. Antrenmanda, milli takımlarda görev alan oyuncular yer almadı.

        Bordo-mavililer hazırlıklarını bugün TSİ 19.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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