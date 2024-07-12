Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de meydana geldi. Körfez ülkelerinden tatil için gelen 4 turist, kahvaltı sonrası göl kıyısında gezintiye çıkmak için elektrikli golf aracı kiraladı. A.K.A.'nın kullandığı golf aracı, gezinti sırasında kontrolden çıkarak göl kıyısına devrildi. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp, çevredekilerce sudan çıkarılan turistlerden 1'i hafif yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı turist, tedbir amaçlı ambulansla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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