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        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü

        TRABZON'un Çaykara ilçesinde turizm merkezi Uzungöl'de 4 Arap turistin gezintiye çıktığı elektrikli golf aracı, göle düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 13:54 Güncelleme: 12.07.2024 - 14:00
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        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
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        TRABZON’un Çaykara ilçesinde turizm merkezi Uzungöl'de 4 Arap turistin gezintiye çıktığı elektrikli golf aracı, göle düştü. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan turistlerden 1'i hafif yaralandı.

        Kaza, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de meydana geldi. Körfez ülkelerinden tatil için gelen 4 turist, kahvaltı sonrası göl kıyısında gezintiye çıkmak için elektrikli golf aracı kiraladı. A.K.A.'nın kullandığı golf aracı, gezinti sırasında kontrolden çıkarak göl kıyısına devrildi. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp, çevredekilerce sudan çıkarılan turistlerden 1'i hafif yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı turist, tedbir amaçlı ambulansla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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