Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Kilo aldığını sandı, rahminden 5,5 kilo kitle çıktı

        TRABZON'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 14:32 Güncelleme: 17.07.2024 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilo aldığını sandı, rahminden 5,5 kilo kitle çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRABZON'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden M.U. (45) adlı kadının rahmindeki 5,5 kilogramlık kitle ameliyatla alındı. Ameliyatı gerçekleştiren uzman doktor Hasan Akyüz, hastanın kilo aldığını zannedip, muayenesini geciktirdiğini söyledi.

        Kentte yaşayan M.U., karın ağrısı şikayetiyle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü'ne gitti. Hastanedeki tetkiklerde kadının rahminden başlayıp göğüs altına kadar uzanan bir kitle tespit edildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hasan Akyüz tarafından ameliyata alınan kadının rahmindeki 5,5 kilogramlık kitle çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Uzman Dr. Akyüz, hastanın kilo aldığını zannederek, muayene durumunu geciktirdiğini belirterek, "Karın içinde yavaş büyüyen kitlelerin her zaman belirti vermeyebilir. Bunlar sinsice büyüyebilir. Hastamız önce kilo aldığını düşünüp, muayeneyi geciktirmiş. Özellikle kadınların şikayetleri olmasa bile belli aralıklarla ‘kadın hastalıkları’ yönünden mutlaka doktor muayenesine başvurmaları gerekir” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        Önce kafa sonra yumruk! Klima cinayeti!
        Önce kafa sonra yumruk! Klima cinayeti!
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Eski il başkanı tartıştığı kiracısını öldürüp kaçtı!
        Eski il başkanı tartıştığı kiracısını öldürüp kaçtı!
        Rönesans Rezidans sanığı duruşmada kalp krizi geçirdi!
        Rönesans Rezidans sanığı duruşmada kalp krizi geçirdi!
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        10 aylık bebek çengelli iğne yuttu!
        10 aylık bebek çengelli iğne yuttu!
        Yine yeniden Los Galacticos!
        Yine yeniden Los Galacticos!
        Eliyle maymun besledi
        Eliyle maymun besledi
        'Dünya üzerindeki en büyük temassız kabile' görüntülendi
        'Dünya üzerindeki en büyük temassız kabile' görüntülendi
        Konut fiyatlarında yüzde 14.9'luk reel düşüş
        Konut fiyatlarında yüzde 14.9'luk reel düşüş
        O sahne kesilecek
        O sahne kesilecek
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!
        Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!
        Dünyanın 'en nadir' balinası karaya vurdu
        Dünyanın 'en nadir' balinası karaya vurdu

        Benzer Haberler

        TİKOM'da 6 ayda 176 bin 665 çağrıya cevap verildi
        TİKOM'da 6 ayda 176 bin 665 çağrıya cevap verildi
        Hıdırnebi Yaylası yolunda sise karşı sarı çizgili önlem
        Hıdırnebi Yaylası yolunda sise karşı sarı çizgili önlem
        Eskilerin "sütlü ilacı" Hamsiköy sütlacının asırlık yolculuğu
        Eskilerin "sütlü ilacı" Hamsiköy sütlacının asırlık yolculuğu
        Belçikalı futbolcu Thomas Meunier, Trabzonspor ile sözleşmesini tek taraflı...
        Belçikalı futbolcu Thomas Meunier, Trabzonspor ile sözleşmesini tek taraflı...
        Trabzonspor, Faslı futbolcu Lahtimi ile yollarını ayırdı
        Trabzonspor, Faslı futbolcu Lahtimi ile yollarını ayırdı
        Trabzon'da 32. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivali düzenl...
        Trabzon'da 32. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivali düzenl...