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        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

        Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına bugün akşam yaptığı antrenmanla yeniden başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 23:25 Güncelleme: 18.07.2024 - 23:30
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        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları
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        Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına bugün akşam yaptığı antrenmanla yeniden başladı.

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını 1-14 Temmuz tarihleri arasında Macaristan’ın Szeged şehrinde tamamladıktan sonra 3 günlük iznin ardından çalışmalarına Trabzon’da yeniden başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan akşam antrenmanının ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5'e 2 gerçekleştirildi. Core ve aktivasyon çalışması ile devam eden antrenman geniş alanda oyun ile sona erdi.

        Bordo-mavili takım, yeni sezon hazırlıklarını yarın 18.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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