Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına bugün akşam yaptığı antrenmanla yeniden başladı.
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına bugün akşam yaptığı antrenmanla yeniden başladı.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını 1-14 Temmuz tarihleri arasında Macaristan’ın Szeged şehrinde tamamladıktan sonra 3 günlük iznin ardından çalışmalarına Trabzon’da yeniden başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan akşam antrenmanının ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5'e 2 gerçekleştirildi. Core ve aktivasyon çalışması ile devam eden antrenman geniş alanda oyun ile sona erdi.
Bordo-mavili takım, yeni sezon hazırlıklarını yarın 18.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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