Trabzon'da sağanak yolları göle çevirdi

TRABZON'da etkili olan sağanak, cadde ve yolları göle çevirdi, Karadeniz Sahil Yolu’nda sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Karadeniz Sahil Yolu'nda kalan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Pelitli, Havalimanı, Değirmendere ve Çömlekçi mevkisinde su birikintileri nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), kara yolları ve itfaiye ekipleri de su baskınlarına müdahale ederek, tıkanan mazgalları açtı ve yollarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Trafik polis ekipleri de göle dönen yollarda güvenlik önlemi aldı.