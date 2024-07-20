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        Trabzon'da sağanak yolları göle çevirdi

        TRABZON'da etkili olan sağanak, cadde ve yolları göle çevirdi, Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüler zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 11:08 Güncelleme: 20.07.2024 - 11:10
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        Trabzon'da sağanak yolları göle çevirdi
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        TRABZON'da etkili olan sağanak, cadde ve yolları göle çevirdi, Karadeniz Sahil Yolu’nda sürücüler zor anlar yaşadı.

        Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Karadeniz Sahil Yolu'nda kalan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Pelitli, Havalimanı, Değirmendere ve Çömlekçi mevkisinde su birikintileri nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

        Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), kara yolları ve itfaiye ekipleri de su baskınlarına müdahale ederek, tıkanan mazgalları açtı ve yollarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Trafik polis ekipleri de göle dönen yollarda güvenlik önlemi aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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